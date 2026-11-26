Europa League LIVE UPDATES
LIVE NOW: Red Bull Salzburg vs. FC Ararat
Matchday 5 of the Europa League group stage: FC Red Bull Salzburg hosts FC Ararat-Armenia. We’re covering the game live (see below). The score is currently 2–0!
Here’s the LIVE TICKER:
Red Bull Salzburg needs a win in the Europa League. If they want to reach the knockout stage of the top 24 teams, a decisive victory is likely necessary in their home game against the Armenian underdog FC Ararat Armenia. “Our goal is clearly three points,” emphasized coach Danny Röhl. The “Red Bulls” have four points after four matches, while FC Ararat is the only team still without any points.
Salzburg suffered its first Bundesliga loss of the season on Sunday at Austria Vienna, causing them to lose ground to Rapid. Internationally, they are only slightly behind and sit in 26th place—outside the qualification spots—solely due to a worse goal difference. They aim to change that with their home doubleheader—Sparta Prague will visit Salzburg on December 10. And they’ll have to do so without Haris Tabakovic, who is sidelined until the end of the year following meniscus surgery. “We need to play with more determination than we have recently, create significantly more chances, and compensate as a team for the absence of our top striker,” said Röhl.
0 points, 14 goals conceded
Founded in 2017, FC Ararat is the reigning Armenian champion and has won the title three times in total. Portuguese coach Manuel Tulipa has a large number of foreign players at his disposal, though the team’s market value is only 8.74 million euros. The club from the capital, Yerevan, has conceded 14 goals in its four losses.
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