Und auch in der „Rush Hour“ am späten Nachmittag ist Flexibilität gefragt. Es fahren zwar nun einerseits 16er und 6er von der Innenstadt weg, was der überfüllten Strecke guttun wird – wer aber erst nach dem Schulzentrum wohnt, sollte gleich den 16er nehmen, sonst muss man zwischendurch umsteigen. Die Änderungen mögen also Vorteile bringen, die Umstände bleiben aber auch nicht aus.