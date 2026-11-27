Ab 28. November gibt es Änderungen im Grazer Straßenbahnnetz bei gleich vier Linien: 6, 16, 7 und 17. In der Frühspitze fahren jetzt mehr Bims, danach müssen Anrainer in St. Peter aber länger warten.
Selten hat eine Änderung der Bim-Linien in Graz für so viel Gesprächsstoff gesorgt wie jene, die am Samstag in Kraft tritt. Seit Wochen wird sie in den betroffenen Straßenbahnlinien per Ansage verlautbart, trotzdem hört man an allen Ecken und Enden: „Hast du das jetzt verstanden?“
Betroffen sind davon die Linien 6 und 16 (zwischen Smart City und St. Peter) sowie die Linien 7 und 17 (zwischen LKH-Uniklinikum und Wetzelsdorf). Während die einstelligen Linien über Herrengasse und Hauptplatz fahren, nehmen die zweistelligen Linien die neue Neutorlinie.
Weniger Halte am Hauptplatz
Kurzum werden ab Samstag die Betriebszeiten des 17ers in der Früh vorverlegt. Im Abendbetrieb und am Wochenende löst die Linie 17 die 7 ab. Diese fährt aber, wie erwähnt, nicht über den Hauptplatz, sondern über die Neutorgasse. Laut Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne) will man so die Herrengasse entlasten.
Jahrzehntelang wurde über eine zweite Straßenbahnverbindung durch die Innenstadt gesprochen. Wir haben sie gebaut und jetzt nimmt sie volle Fahrt auf!
Judith Schwentner, Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin
Bild: Christian Jauschowetz
Für 6er und 16er gilt jetzt bereits: Im Abendbetrieb und am Wochenende fährt nur der 16er (kein Halt am Hauptplatz). Neu wird nun, dass beide Bim-Linien von Montag bis Freitag untertags fahren – zwischen Smart City und Schulzentrum St. Peter verkürzen sich so die Wartezeiten.
Verwirrung Richtung St. Peter
Aber: Der 6er fährt nur zwischen 6.30 und 8 Uhr an Schultagen nach der Haltestelle Schulzentrum St. Peter weiter stadtauswärts, ansonsten dreht er dort um. Dabei erschließen danach noch fünf Haltestellen dicht besiedelte Gebiete (etwa die Eisteich- oder die Terrassenhaussiedlung). Diese fünf Haltestellen bis zur Endhaltstelle St. Peter fährt außerhalb der Frühspitze nur noch der 16er an. Die Wartezeiten für Hunderte Anrainer werden dort jetzt länger.
Und auch in der „Rush Hour“ am späten Nachmittag ist Flexibilität gefragt. Es fahren zwar nun einerseits 16er und 6er von der Innenstadt weg, was der überfüllten Strecke guttun wird – wer aber erst nach dem Schulzentrum wohnt, sollte gleich den 16er nehmen, sonst muss man zwischendurch umsteigen. Die Änderungen mögen also Vorteile bringen, die Umstände bleiben aber auch nicht aus.
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