Social-Media-Urteil trifft auch die Landespolitik

Brisant ist ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs, wonach Mitarbeiter in Regierungsbüros keine Social-Media-Accounts von Politikern betreuen dürfen, wenn Parteien (oder die Politiker selbst) deren Inhaber sind. Erlaubt ist das nur, wenn es sich um ein amtliches Konto handelt, das bei einem politischen Wechsel an den Nachfolger weitergegeben wird. Es braucht also eine scharfe Trennung zwischen Regierungs- und Parteiarbeit.