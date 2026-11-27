Seit Jahren leiden die Bewohner unter dem ständig steigenden Verkehr in der Nestroystraße in Wiener Neustadt. Rund 14.000 Fahrzeuge donnern hier täglich zwischen Mercurcity und Neudörfler Straße hindurch. „Die aufgestellte Radarbox ist seit fünf Jahren nicht in Betrieb“, mutmaßt eine genervte Anrainerin. Auch an das Lkw-Fahrverbot über eine Tonne halte sich kaum jemand. „Und wird auch nie kontrolliert“, schimpft ein Anwesender. „All meine Thujen sind diesen Sommer wegen der vielen Abgase eingegangen“, poltert eine weitere Anrainerin.