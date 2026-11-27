Bewohner rund um die Nestroystraße in Wiener Neustadt durften nun bei der Neugestaltung mitreden. Denn ihre Straße ist besonders von laufend steigendem Verkehr betroffen. Mit dem Ringschluss 2027 soll sich das jedoch ändern.
Seit Jahren leiden die Bewohner unter dem ständig steigenden Verkehr in der Nestroystraße in Wiener Neustadt. Rund 14.000 Fahrzeuge donnern hier täglich zwischen Mercurcity und Neudörfler Straße hindurch. „Die aufgestellte Radarbox ist seit fünf Jahren nicht in Betrieb“, mutmaßt eine genervte Anrainerin. Auch an das Lkw-Fahrverbot über eine Tonne halte sich kaum jemand. „Und wird auch nie kontrolliert“, schimpft ein Anwesender. „All meine Thujen sind diesen Sommer wegen der vielen Abgase eingegangen“, poltert eine weitere Anrainerin.
Rund 150 Interessierte durften anlässlich der zweitägigen Planpräsentation diese Woche ihrem Ärger Luft machen und auch Verbesserungsvorschläge einbringen.
Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger werden nun im Haus geprüft und allenfalls in die weiteren Planungen einfließen."
Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl
Verkehrsberuhigung soll kommen
„Mit der Fertigstellung des Ringschlusses im Herbst 2027 haben wir die Möglichkeit, hier verkehrsberuhigende Maßnahmen zu setzen“, erklärt Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl. „Hauptaugenmerk liegt auf einer 30er-Beschränkung, der Stärkung des Radverkehrs und einer Umgestaltung des bisherigen Kreisverkehrs bei der Schelmergasse“, so Dinhobl.
Die Anregungen der Bürger werden nun geprüft und sollen auch in die weitere Planung einfließen, verspricht der Stadtrat. Damit soll auf die Dauer eine mindestens zehnprozentige Reduktion des Verkehrs erreicht werden. Start des ersten Bauabschnittes wird Juli 2027 sein.
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