Austria Aims for an Upset

On Thursday (starting at 5 p.m./HERE on the sportkrone.at live ticker), it’s also Austria’s Davis Cup team’s turn at the Final 8 in Bologna. Led by captain Jürgen Melzer, the team is hoping to pull off an upset against overwhelming favorite Spain and reach the semifinals of the historic team competition for the second time since 1990. There, Great Britain would be waiting.