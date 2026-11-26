Bitter Davis Cup Exit
Zverev Wins, but Title Hopes Are Dashed
It’s all over: Germany’s Davis Cup title hopes were dashed on Thursday afternoon after a 1-2 loss to Great Britain in the quarterfinals!
In the opening match, Germany’s Jan-Lennard Struff lost to Cameron Norrie 3-6, 6-3, 2-6. Then came Alexander Zverev’s big moment. The world No. 1 evened the score at 1-1 with a 6-3, 6-2 victory over Arthur Fery. With that win, Zverev kept the German tennis team’s hopes of reaching the semifinals alive at the Davis Cup Finals in Bologna.
In doubles, however, the British team came out on top. Henry Patten and Neal Skupski defeated Kevin Krawietz and Tim Pütz 6-2, 7-6(6), securing their spot in the semifinals.
No Grand Finale
Zverev and his teammates had hoped to secure Germany’s first triumph in the prestigious team competition in 33 years in Bologna. For Zverev, it would have been the perfect ending to his personal dream season, which included his first two Grand Slam titles in Paris and New York as well as his rise to the No. 1 ranking.
Austria Aims for an Upset
On Thursday (starting at 5 p.m./HERE on the sportkrone.at live ticker), it’s also Austria’s Davis Cup team’s turn at the Final 8 in Bologna. Led by captain Jürgen Melzer, the team is hoping to pull off an upset against overwhelming favorite Spain and reach the semifinals of the historic team competition for the second time since 1990. There, Great Britain would be waiting.
DAVIS CUP - Quarterfinals:
Great Britain - Germany 2:1
, Cameron Norrie – Jan-Lennard Struff 6:3, 3:6, 6:2
Arthur Fery – Alexander Zverev 3–6, 2–6
Henry Patten/Neal Skupski – Kevin Krawietz/Tim Pütz 6–2, 7–6(6)
Coming up at 5:00 p.m.: Austria vs. Spain
Already on Tuesday: Czech Republic – Canada 2–0, Italy – South Korea 2–1
Semifinals: Czech Republic vs. Italy (Friday), Great Britain vs. Austria/Spain (Saturday)
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