Award
Why This Man Is the Hero of Cigarette Butts
It started out as a spontaneous idea. But musician Peter Chalupar, alias “Beda mit Palme,” has already collected 90,000 cigarettes—an art project with an environmental focus. He has now been honored with an award for his efforts.
“At first, the enthusiasm was still somewhat limited, but the higher the number gets, the more seriously I’m taken,” smiles Peter Chalupar as “Beda mit Palme.” So the 37-year-old musician was all the more delighted when he learned on Wednesday that he would be honored as a “Waste Hero” by the Upper Austrian environmental associations and State Councilor for the Environment Stefan Kaineder (Greens).
Active since 2019
But what’s it all about? The Austro-reggae artist picks up cigarette butts off the ground—a remarkable 90,000 of them since 2019.“I don’t go out of my way to collect cigarette butts; it just happens along the way. But I keep track of every single day I’ve collected them, including the locations and quantities,” says the married father of two.
Collectibles are saved
It started with environmental concerns, but later another aspect came into play: “At some point, I had the idea to turn this into an art project. Once I’ve collected 100,000 cigarette butts, I want to exhibit them somewhere,” says the Freistadt native. He stores the butts in odor-proof plastic boxes in a rehearsal room—which isn’t so easy, since they disintegrate over time.
These days, art is often judged solely by the number of clicks it gets, Chalupar says: “So I thought—from click mania to cigarette butt mania. Besides, I think art can also have a practical use.”
“Anyone in Upper Austria who carelessly throws away cigarette butts is endangering our drinking water—a single butt can contaminate 1,000 liters. Chalupar picks up what others leave behind,” says Kaineder gratefully.
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