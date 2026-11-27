In vorweihnachtliche Stimmung versetzen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti mit dieser Wanderung im Grazer Umland, bei der auch zwei Kirchen und zahlreiche Kapellen im Mittelpunkt stehen. Ein herrlicher Ausklang findet sich mit Lichterzauber und Punsch beim traditionellen „Barthlmäer Advent“.
Bereits die Anreise mit dem Bus von Graz nach Sankt Bartholomä lässt erahnen, in welch reizvollem Kulturraum unsere vorweihnachtliche Wanderung stattfindet. Die Hügel im westlichen Teil des Bezirkes Graz-Umgebung bieten auf knapp 500 Metern Seehöhe überraschend weite Ausblicke und ein abwechslungsreiches Landschaftsbild mit Wäldern, Wiesen und Weingärten.
Zwei Kirchen – die Pfarrkirche und die Alte Kirche – prägen das Ortsbild und zahlreiche Kapellen, Bildstöcke und Wegkreuze zeugen von der religiösen Tradition der Gemeinde. Mit vier Kapellenwanderwegen und dem Wunderwanderweg in Reiteregg unter dem Motto „Wunderbare Natur – Wanderbare Kunst“ bietet Sankt Bartholomä gleich mehrere Möglichkeiten, das Gemeindegebiet zu Fuß zu erkunden.
Fazit: Bewegung und Besinnlichkeit in der Vorweihnachtszeit.
Wir starten im Ort und orientieren uns an der Übersichtstafel bei der Pfarrkirche. Die „Runde B“ führt vorbei an der Schule zur Hubertuskapelle und durch den Wald bergauf. Ab der Asphaltstraße halten wir uns links und passieren die Blasbauer-Kapelle. Über Steige und Nebenstraßen gelangen wir zur Nummer-Kapelle und vorbei an Weingärten nach Reiteregg.
Nach dem Firmengelände Payer machen wir einen Abstecher zur Osterkreuz-Kapelle. Leicht bergab passieren wir den Kunststandort „Wunder-Wandervogel“, zweigen kurz nach der nächsten Kreuzung links in eine Nebenstraße ab und wandern stetig talwärts nach Rohrbach.
Vorbei an der Kirche gehen wir bachaufwärts bis zur Hafenbergmühle-Kapelle, wo der letzte Anstieg beginnt. Über eine aussichtsreiche Asphaltstraße erreichen wir einen uns bereits bekannten Wegpunkt und halten uns nun rechts, um nach St. Bartholomä zurückzukehren.
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