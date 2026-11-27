Wir starten im Ort und orientieren uns an der Übersichtstafel bei der Pfarrkirche. Die „Runde B“ führt vorbei an der Schule zur Hubertuskapelle und durch den Wald bergauf. Ab der Asphaltstraße halten wir uns links und passieren die Blasbauer-Kapelle. Über Steige und Nebenstraßen gelangen wir zur Nummer-Kapelle und vorbei an Weingärten nach Reiteregg.