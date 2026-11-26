Adverse Conditions
Vienna public bus skids into a ditch: Four injured
A serious accident caused by the onset of winter in the capital: In Floridsdorf, on Stammersdorfer Kellergasse, a bus on Route 501—which connects Floridsdorf with Wolkersdorf (Mistelbach district) in Lower Austria—ended up in a roadside ditch. Four people were injured, two of whom were taken to the hospital.
The passengers sustained minor injuries, with suspected bruises, according to the Vienna Emergency Medical Service. The bus company Dr. Richard, which operates the route, confirmed that the bus involved was on Line 501. The driver was traveling slowly but skidded into the ditch due to road conditions. A breathalyzer test showed the driver had a blood alcohol level of 0.0 per mille, a spokeswoman said.
Numerous Snow-Related Calls for the Vienna Fire Department
The Vienna Professional Fire Department reported numerous additional snow-related calls since 6 a.m. Most involved passenger cars that needed to be jump-started. “But there are also trucks that got stuck, as well as buses, including public transit buses,” reported a fire department spokesperson.
According to him, the majority of the calls were concentrated in the western and southwestern suburbs of Ottakring, Hernals, Währing, Döbling, and Liesing. However, the entire city area was affected. “Just a little while ago, we had a call about a bus in the city center,” he said. “Some of our personnel are being dispatched directly from the street, from one call to the next.”
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