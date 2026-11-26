Auf der B78 im Bezirk Deutschlandsberg kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zweier Pkw. Ein 66-Jähriger krachte in das entgegenkommende Fahrzeug eines 26-Jährigen. Drei Personen wurden verletzt.
Mittwochabend gegen 20.20 Uhr war ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Pkw auf der B76 bei Rassach in Richtung Stainz unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Mann im Bereich des Johngrabens rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene, woraufhin das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.
Drei Personen verletz
Zur selben Zeit fuhr ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Die beiden Pkw kollidierten im Bereich des Johngrabens miteinander, wodurch beide Fahrzeuge im Straßengraben landeten und dort zum Stillstand kamen.
Beide Fahrzeuglenker sowie der 28-jährige Beifahrer des 26-Jährigen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.
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