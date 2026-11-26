Mittwochabend gegen 20.20 Uhr war ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Pkw auf der B76 bei Rassach in Richtung Stainz unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Mann im Bereich des Johngrabens rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene, woraufhin das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.