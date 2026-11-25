Die Vorteile durch den Verbund sind laut den Verantwortlichen eine effizientere Nutzung bestehender Anlagen, mehr Flexibilität im Betrieb und eine erhöhte Versorgungssicherheit. Eine zentrale Rolle spielt das Biomasseheizwerk Wollsdorf der steirischen Bioenergie-Gruppe. Die Wärme kann von hier aus künftig in beide Richtungen fließen. Biomasse, Solarthermie, industrielle Abwärme und die Großwärmepumpe in Gleisdorf werden kombiniert.