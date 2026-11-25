Die bisherigen eigenständigen Fernwärmenetze von Weiz und Wollsdorf wurden nun durch eine 8,5 Kilometer lange Leitung entlang der Bahntrasse verbunden, 2027 soll Gleisdorf folgen. Die Oststeirer sind damit Pioniere. Das soll das 20-Millionen-Euro-Projekt bringen.
Drei bisher eigenständige Wärmenetze in der Region Weiz-Gleisdorf werden zusammengeschlossen, künftig sollen so 26 Gigawattstunden Wärme ausgetauscht werden. Das ist zugleich die Grundlage dafür, die gesamte Wärmeversorgung in dieser Region von aktuell 100 Gigawattstunden auf künftig 200 zu verdoppeln.
Die Vorteile durch den Verbund sind laut den Verantwortlichen eine effizientere Nutzung bestehender Anlagen, mehr Flexibilität im Betrieb und eine erhöhte Versorgungssicherheit. Eine zentrale Rolle spielt das Biomasseheizwerk Wollsdorf der steirischen Bioenergie-Gruppe. Die Wärme kann von hier aus künftig in beide Richtungen fließen. Biomasse, Solarthermie, industrielle Abwärme und die Großwärmepumpe in Gleisdorf werden kombiniert.
Durch den effizienteren Anlagenbetrieb wird ein um sechs bis acht Prozent geringerer Hackgutverbrauch bei gleicher Wärmeleistung erwartet. Das CO2-Einsparpotenzial wird mit 6550 Tonnen angegeben.
Forscher schauen ganz genau hin
Der neue Wärmenetzverbund kostet etwa 20 Millionen Euro und wird wissenschaftlich begleitet: Es ist Teil des Forschungsleitprojekts Fossilfree4Industriy, ein Konsortium von 29 Partnern unter der Führung von AEE Intec sucht dabei Lösungen für den Ausstieg aus fossilem Erdgas.
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