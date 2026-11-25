Kollision durch Notbremsung verhindert

Die Frau leitete sofort eine Notbremsung ein und konnte eine Kollision mit dem E-Scooter-Fahrer verhindern. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Österreicher konnte seinen Pkw aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Pkw der 38-Jährigen. Der E-Scooter-Fahrer bemerkte offensichtlich den Unfall, fuhr jedoch in südliche Richtung auf dem Gehsteig weiter. Die 38-Jährige erlitt Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.