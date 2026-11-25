Die Unfallzahlen in Verbindung mit E-Scootern sind alarmierend. Bei diesem Fall in Innsbruck war ein Scooter-Fahrer nicht direkt betroffen, der Unbekannte war allerdings für einen Unfall zumindest mitverantwortlich.
Gegen 6.20 Uhr fuhr eine 38-jährige Einheimische mit einem Pkw auf der Holzhammerstraße in Innsbruck in nördliche Richtung und wollte an der Kreuzung mit dem Innrain nach rechts abbiegen. Nachdem sie bei grün blinkender Ampelanlage in die Kreuzung eingebogen war, bemerkte sie einen dunkel gekleideten E-Scooter-Fahrer, der den Schutzweg in südliche Richtung befuhr.
Kollision durch Notbremsung verhindert
Die Frau leitete sofort eine Notbremsung ein und konnte eine Kollision mit dem E-Scooter-Fahrer verhindern. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Österreicher konnte seinen Pkw aber nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Pkw der 38-Jährigen. Der E-Scooter-Fahrer bemerkte offensichtlich den Unfall, fuhr jedoch in südliche Richtung auf dem Gehsteig weiter. Die 38-Jährige erlitt Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.
Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht den E-Scooter-Fahrer bzw. Zeugen des Unfalles sich unter der Telefonnummer 059133 / 7591-100 zu melden.
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