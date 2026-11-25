Am Mittwoch gegen 13 Uhr war eine Polizeistreife aus Wies auf der L605 von Pölfing-Brunn in Richtung Gasselsdorf unterwegs. Die Polizisten waren gerade dabei, eine festgenommene Frau zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe ins Polizeianhaltezentrum nach Graz zu bringen. Zeitgleich lenkte ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg einen Kleintransporter in die entgegengesetzte Richtung. Auf einem nahezu geraden Straßenabschnitt wollte der Mann einen vor ihm fahrenden größeren Traktor samt Anhänger überholen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Streifenwagen aus bislang unbekannter Ursache übersehen haben. In der Folge kam es zur Frontalkollision.