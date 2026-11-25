Ein Streifenwagen war am Mittwoch in Pölfing-Brunn in einen Frontalen involviert. Drei Personen wurden verletzt – zum Glück nur leicht.
Am Mittwoch gegen 13 Uhr war eine Polizeistreife aus Wies auf der L605 von Pölfing-Brunn in Richtung Gasselsdorf unterwegs. Die Polizisten waren gerade dabei, eine festgenommene Frau zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe ins Polizeianhaltezentrum nach Graz zu bringen. Zeitgleich lenkte ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg einen Kleintransporter in die entgegengesetzte Richtung. Auf einem nahezu geraden Straßenabschnitt wollte der Mann einen vor ihm fahrenden größeren Traktor samt Anhänger überholen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Streifenwagen aus bislang unbekannter Ursache übersehen haben. In der Folge kam es zur Frontalkollision.
Ersten Erhebungen zufolge war es dem 47-jährigen Polizisten am Steuer des Streifenwagens nicht mehr möglich, auszuweichen. Allerdings dürfte es ihm gelungen sein, die Geschwindigkeit des Dienstfahrzeuges noch erheblich zu reduzieren. Alle drei Insassen erlitten trotz Frontalkollision lediglich leichte Verletzungen und konnten selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie wurden zur medizinischen Versorgung ins LKH Südweststeiermark nach Deutschlandsberg gebracht. Der 65-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.
Die Identität des überholten Traktorlenkers ist bislang nicht bekannt. Dieser war zum Unfallzeitpunkt auf der L605 in Richtung Pölfing-Brunn unterwegs und hatte die Unfallstelle bereits vor der Unfallaufnahme verlassen. Der Traktorlenker sowie etwaige weitere Zeugen werden ersucht, sich zur Klärung des Unfallhergangs bei der Polizeiinspektion Eibiswald (059133/6102) zu melden.
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