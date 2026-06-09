Drogen für Sex mit Mädchen: 21-Jähriger verurteilt

Ein aufsehenerregender Fall beschäftigte am Montag das Landesgericht Innsbruck: Ein junger Mann soll Mädchen zu sexuellen Handlungen gedrängt haben, indem er ihnen Suchtgift gratis oder zu einem günstigeren Preis in Aussicht stellte. Am Ende stand ein Urteil, das für Diskussionen sorgen dürfte: ein Jahr teilbedingte Haft!
Der 21-Jährige musste am Montag zu wahrlich schockierenden Vorwürfen Stellung nehmen. Der junge Mann soll gezielt Kontakt zu minderjährigen Mädchen gesucht und sexuelle Handlungen im Gegenzug für Suchtmittel oder Preisnachlässe bei Drogen eingefordert haben.
Auch Nacktbilder gefordert
Konkret habe der Angeklagte laut dem Strafantrag etwa von einer erst 14-Jährigen für zwei Ecstasy-Tabletten Oralverkehr bekommen. Außerdem forderte der 21-Jährige, der bei der Tat noch 20 war, Nacktbilder von seinen Opfern.
Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Vor Richter Andreas Fleckl legte der 21-Jährige ein Teilgeständnis ab. Hintergründe zur Tat erfuhr die Allgemeinheit aber nicht – denn die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Urteil noch nicht rechtskräftig
Am Ende wurde der Mann zu einem Jahr Haft verurteilt – vier Monate davon unbedingt. Und er muss 4000 Euro an drei seiner Opfer zahlen. Die vier Monate hat der 21-Jährige bereits in U-Haft verbüßt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.
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