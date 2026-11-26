Vizekanzler hat Ablaufdatum

Da er parteiintern dem Lager Hans Peter Doskozils zuzurechnen war, gab es für Hergovich aber im Regierungsteam von Andreas Babler keinen Platz. Dass mittlerweile Bablers Amtszeit als Parteichef und Vizekanzler ein frühzeitiges Ablaufdatum hat, könnte den Drang Hergovichs in Richtung Bundeshauptstadt erneut verstärken. Ebenso der Umstand, dass Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann als Ablösekandidatin im roten Regierungsteam gilt.