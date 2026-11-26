Personalrochaden zeichnen sich seit Wochen in der Bundesregierung ab. Vor allem bei der SPÖ. Zieht es Sven Hergovich nun von St. Pölten in die Bundeshauptstadt?
Schon beim Amtsantritt wurde gemunkelt, der Job des roten Landesparteivorsitzenden in St. Pölten sei nur Zwischenstation auf dem Weg zu höheren politischen Weihen. Und als nach der Nationalratswahl ÖVP, SPÖ und Neos ihre Koalition schmiedeten, galt Sven Hergovich als heißer Kandidat für ein Ministeramt.
Vizekanzler hat Ablaufdatum
Da er parteiintern dem Lager Hans Peter Doskozils zuzurechnen war, gab es für Hergovich aber im Regierungsteam von Andreas Babler keinen Platz. Dass mittlerweile Bablers Amtszeit als Parteichef und Vizekanzler ein frühzeitiges Ablaufdatum hat, könnte den Drang Hergovichs in Richtung Bundeshauptstadt erneut verstärken. Ebenso der Umstand, dass Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann als Ablösekandidatin im roten Regierungsteam gilt.
Welcher Sessel passt?
Denn Hergovich kann als früherer Arbeitsmarktexperte im Sozialministerium von Alois Stöger und Leiter des AMS NÖ einschlägige Referenzen vorweisen. In die Bundespolitik geschnuppert hat Hergovich allerdings zuerst im Verkehrsministerium. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass er am liebsten auf dem Sessel von Peter Hanke am Ministerratstisch Platz nehmen würde.
Er selbst beteuert zwar, als SPÖ-Spitzenkandidat 2028 in die NÖ-Landtagswahl zu gehen. Meint aber zu einem möglichen Karrieresprung: „Sag’ niemals nie!“
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