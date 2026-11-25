Drugs Found
Man Fired Shots from Balcony as Woman Walked By
An evening walk turned into a nightmare for a woman: As she was walking past a single-family home, a man fired two shots from the balcony. The police convinced him over the phone to turn himself in. In addition to the long gun, they also found some drugs in his possession.
A passerby notified the police around 8:45 p.m. on Tuesday that two shots had been fired from the balcony of a single-family home as she walked by. The 44-year-old resident was contacted by phone and told to leave the house. He cooperated and went to meet the police officers.
Drugs and a Gun Found in the House
The house was then searched for the weapon. During the search, the long gun believed to have been used, as well as two other firearms, were found. Drug paraphernalia and narcotics were also seized.
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