Case Dismissed
Arson at Auto Repair Shop Remains Unsolved
Nearly a year has passed since the arson at a car repair shop in the Regau Business Park in Upper Austria. The police conducted an intensive investigation, including into the tenant of the property. However, as the Wels District Attorney’s Office reported, there was insufficient evidence to establish reasonable suspicion.
The arson at a repair shop in Regau remains unsolved for the time being. In December of last year, the auto repair shop in the Business Park went up in flames. Since wooden sticks wrapped in cloth were found at the scene of the incident, it was quickly determined that the fire had been set.
Tenant Under Suspicion
A large swastika had also been spray-painted next to the entrance, which prompted the State Office for National Security to get involved. The workshop’s tenant became the focus of the investigation. The Syrian national, who lives in Gmunden, had intended to transfer ownership of the property to his brother weeks after the fire.
Case Dismissed
As the Wels District Attorney’s Office stated in response to an inquiry from “Krone,” the preliminary investigation against the workshop owner was dropped. “The evidence was insufficient to convict the accused of committing the crime,” a spokeswoman stated. The case against unknown perpetrators was discontinued because there are currently no further leads in the investigation.
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