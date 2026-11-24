What happens next?
Sinner Speaks Out After Surgery: “We Tried Everything”
Jannik Sinner underwent surgery on his right knee on Tuesday in Finland. The procedure was successful, and the South Tyrolean has now spoken out himself on social media. The tennis star also discusses why he ultimately decided to have the surgery.
“Over the past few months, my team and I have tried everything to treat my injury without surgery,” Sinner explains on Instagram, adding why he ultimately decided to go ahead with the procedure: “After some very encouraging progress at first, my knee unfortunately didn’t respond the way we’d all hoped. That’s why I underwent a minor procedure today.”
“I miss it a lot”
The surgery in Turku, Finland—performed by renowned orthopedic surgeon Lasse Lempainen—went well. During the procedure, the iliotibial band was lengthened. This method is considered minimally invasive, but it still means Sinner will be sidelined for several months.
This also means that his original goal—a comeback at the Australian Open in January—will not happen. It’s a painful blow for Sinner, but he plans to fight his way back step by step. “I really miss being on the court, and I’ll now begin my recovery process together with my team. Thank you very much for all your support,” the 25-year-old concluded.
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