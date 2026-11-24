Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr zwischen St. Johann am Tauern und Möderbrugg. Die 78-Jährige aus dem Bezirk Murtal wollte mit ihrem Pkw von einer Hofausfahrt in die B114 einbiegen, zur gleichen Zeit fuhr ein ebenfalls 78-Jähriger mit seinem Pkw vorbei.