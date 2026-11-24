Eine Schwer- und einen Leichtverletzten forderte am Dienstag eine Kollision am Triebener Tauern in der Obersteiermark. Eine ältere Pkw-Lenkerin dürfte beim Abbiegen aus einer Hofausfahrt einen Pkw auf der B114 übersehen haben.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr zwischen St. Johann am Tauern und Möderbrugg. Die 78-Jährige aus dem Bezirk Murtal wollte mit ihrem Pkw von einer Hofausfahrt in die B114 einbiegen, zur gleichen Zeit fuhr ein ebenfalls 78-Jähriger mit seinem Pkw vorbei.
Es kam zur Kollision, bei der die Unfallverursacherin schwer verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C14 ins LKH Judenburg geflogen. Der gerammte Pkw-Lenker wurde leicht verletzt. Beide Beteiligte waren laut Polizei nicht alkoholisiert.
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