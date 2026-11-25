Der Kfz-Prüfdienst des Landes Steiermark und die Polizei ziehen laufend Rostlauben aus dem Verkehr. Im Advent stehen auch wieder Reisebusse im Fokus. Jörg Ofner, Chef der Prüfstelle, berichtet der „Krone“ von den häufigsten und haarsträubendsten Beanstandungen.
Durchgerostete Karosserien, defekte Bremsleitungen oder freiliegendes Reifengewebe: Die Polizei ließ in den vergangenen Wochen mit Ergebnissen von gemeinsamen Schwerpunktkontrollen mit der Kfz-Landesprüfstelle aufhorchen. Alleine bei einer „Aktion scharf“ an der A9 Anfang November setzte es 70 Anzeigen, und zehn Fahrzeugen wurden wegen akuter Mängel sofort die Kennzeichen abgenommen.
Von Lkw-Manipulationen bis zu getunten Autos
Solche Kontrollen finden das ganze Jahr über statt, zwei-, dreimal die Woche rücken Techniker der Landesprüfstelle aus, sagt Leiter Jörg Ofner: „Neben den ganz normalen technischen Unterwegskontrollen setzen wir auch Schwerpunkte, etwa in der Roadrunner-Szene, bei Reisebussen oder ganz gezielt in Hinblick auf Ad-Blue-Manipulationen bei Schwerfahrzeugen.“ Neben Verkehrskontrollplätzen, wo es technische Ausstattung wie für eine „Pickerl“-Überprüfung gibt, sind auch ein mobiler Prüfzug sowie kleinere Spezialwagen im Einsatz.
Das Haarsträubendste für mich war ein Reisebus aus Weißrussland, bei dem das Lenkgelenk mit einem Fetzen umwickelt war.
Jörg Ofner, Leiter Kfz-Landesprüfstelle
Bild: Jürgen Fuchs
Rost ist typischer Mangel
Die „Klassiker“ unter den Beanstandungen sind laut Ofner Ölverlust, Defekte an Bremsen, Rost und bei Lkw Manipulationen am Fahrtenschreiber. Bei den Kontrollen kommen den Technikern immer wieder tickende „Zeitbomben“ unter: „Das Haarsträubendste für mich war ein weißrussischer Reisebus, bei dem das Lenkgelenk mit einem Fetzen umwickelt war. Als wir das in der Prüfgrube aufgemacht haben, sind die Teile auseinandergefallen, und er hatte schlagartig keine Lenkung mehr“, erzählt Ofner.
Bleibt zu hoffen, dass bei den im Advent wieder anstehenden Reisebus-Schwerpunkten keine derartigen Wracks unterwegs sind ...
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