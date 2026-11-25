Von Lkw-Manipulationen bis zu getunten Autos

Solche Kontrollen finden das ganze Jahr über statt, zwei-, dreimal die Woche rücken Techniker der Landesprüfstelle aus, sagt Leiter Jörg Ofner: „Neben den ganz normalen technischen Unterwegskontrollen setzen wir auch Schwerpunkte, etwa in der Roadrunner-Szene, bei Reisebussen oder ganz gezielt in Hinblick auf Ad-Blue-Manipulationen bei Schwerfahrzeugen.“ Neben Verkehrskontrollplätzen, wo es technische Ausstattung wie für eine „Pickerl“-Überprüfung gibt, sind auch ein mobiler Prüfzug sowie kleinere Spezialwagen im Einsatz.