Ein Landesdirektor als Mozarts Hohepriester

Den glanzvollen Auftakt mit Mozart prägte Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen, als stimmgewaltiger Sarastro. Pianist Fausto Quintabà war den Sängern auch bei Beethovens „Hymne an die Nacht“ ein feinfühliger Partner. Wie selbstverständlich wechselten die Mühlauer von der Klassik ins Wirtshaus und zur Unterhaltungsmusik. Klarinettistin Katharina Runggatscher und Akkordeonist Lukas Duregger steuerten als Duo Filomena instrumentale Kostbarkeiten bei. Zwischen Georg Kreislers hintersinnigem Humor und Werner Pirchners musikalischem Eigensinn bewiesen sie Virtuosität und Gespür für die Pointe. Durch den Abend führte Gabi Arbeiter.

Vom Gastsänger zum Wiederholungstäter

Ein besonders schöner Einfall Webers war es, seinen Chor für Gastsänger zu öffnen. Zehn Männer zwischen 28 und 82 Jahren studierten binnen eines Monats drei Austropop-Klassiker ein.