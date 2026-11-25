Ein Versicherungsdirektor als Mozarts Sarastro, zehn mutige Gastsänger im Austropop-Fieber und 500 Menschen, die gemeinsam „I am from Austria“ anstimmten: Die Mühlauer Sänger zeigten bei ihrem Jahreskonzert im Innsbrucker Haus der Musik, wie viel Spaß österreichische Musikkultur machen kann.
Wenn ein Versicherungsdirektor zum Hohepriester wird und ein ganzer Konzertsaal zum Austropop-Chor, dann haben die Mühlauer Sänger wieder einmal einiges richtig gemacht. Ihr Jahreskonzert am Samstag zeigte, wie viel musikalische Abenteuerlust in dem 1920 gegründeten Männerchor steckt. Seit zehn Jahren steht der gebürtige Hesse Thorsten Weber am musikalischen Ruder der Mühlauer. Im August mit der Verdienstmedaille des Landes Tirol ausgezeichnet, machte er sein Jubiläum zur musikalischen Liebeserklärung an seine Wahlheimat.
Ein Landesdirektor als Mozarts Hohepriester
Den glanzvollen Auftakt mit Mozart prägte Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen, als stimmgewaltiger Sarastro. Pianist Fausto Quintabà war den Sängern auch bei Beethovens „Hymne an die Nacht“ ein feinfühliger Partner. Wie selbstverständlich wechselten die Mühlauer von der Klassik ins Wirtshaus und zur Unterhaltungsmusik. Klarinettistin Katharina Runggatscher und Akkordeonist Lukas Duregger steuerten als Duo Filomena instrumentale Kostbarkeiten bei. Zwischen Georg Kreislers hintersinnigem Humor und Werner Pirchners musikalischem Eigensinn bewiesen sie Virtuosität und Gespür für die Pointe. Durch den Abend führte Gabi Arbeiter.
Vom Gastsänger zum Wiederholungstäter
Ein besonders schöner Einfall Webers war es, seinen Chor für Gastsänger zu öffnen. Zehn Männer zwischen 28 und 82 Jahren studierten binnen eines Monats drei Austropop-Klassiker ein.
Unterstützt von der Popband der Mühlauer, ernteten auch die Bühnennovizen stürmischen Beifall. Als bei „I am from Austria“ schließlich rund 500 Menschen mitsangen, wurde aus dem Publikum ein gewaltiger Chor. Einige Gastsänger überlegen bereits, dauerhaft bei den Mühlauern anzuheuern. Das wäre wohl die schönste Zugabe dieses Abends.
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