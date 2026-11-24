Mit jedem Kalender wird geholfen

Hinter den schönen Bildern steckt aber auch ein ernster Hintergrund: Der Erlös kommt den Schützlingen des St. Pöltner Tierheims zugute. „Mit dem Kauf wird direkt die Versorgung jener Tiere unterstützt, die im Tierheim ein vorübergehendes Zuhause gefunden haben und auf menschliche Fürsorge angewiesen sind“, betont Vereinsobmann Thomas Kainz.