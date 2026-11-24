Freundschaft, Vertrauen und jede Menge tierischer Charme: Der Tierschutzverein St. Pölten hat seinen neuen Kalender für 2027 vorgestellt. Mit liebevoll inszenierten Bildern soll er nicht nur Tierfreunden Freude bereiten, sondern auch die Versorgung der Schützlinge im Tierheim unterstützen.
Ob zwischen Mensch und Tier oder unter vierbeinigen Gefährten: Wahre Freundschaften kennen keine Grenzen. Genau diese besondere Verbundenheit steht im Mittelpunkt des neuen Tierschutzkalenders des Tierschutzvereins St. Pölten. Unter dem Motto „Durch dick und dünn“ begleiten berührende und witzige Aufnahmen die Tierfreunde durch das Jahr 2027.
Tierische Models vor der Kamera
Für die fotografische Gestaltung konnte erstmals Sarah Matura gewonnen werden. Mit viel Geduld und einem besonderen Blick für ihre tierischen Models hielt sie innige Begegnungen und außergewöhnliche Momente fest.
„Sie beeindruckt durch ihre unglaubliche Feinfühligkeit und schenkt unseren Tieren mit ihren ausdrucksstarken Bildern etwas ganz Besonderes: die Chance, endlich entdeckt zu werden“, freut sich Tierheimleiterin Victoria Bischof über die Zusammenarbeit.
Mit jedem Kalender wird geholfen
Hinter den schönen Bildern steckt aber auch ein ernster Hintergrund: Der Erlös kommt den Schützlingen des St. Pöltner Tierheims zugute. „Mit dem Kauf wird direkt die Versorgung jener Tiere unterstützt, die im Tierheim ein vorübergehendes Zuhause gefunden haben und auf menschliche Fürsorge angewiesen sind“, betont Vereinsobmann Thomas Kainz.
Der Kalender ist ab sofort um 15 Euro direkt im Tierheim St. Pölten in der Gutenbergstraße sowie online unter tsvstp.at erhältlich.
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