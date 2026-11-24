Besonders am Herzen liegen dem Team Inklusion und das Miteinander der Generationen. Mit Projekten wie der „Demenzfreundlichen Bibliothek“ und der „generationenfreundlichen Stadt“ wird gezeigt, dass eine moderne Bücherei weit mehr ist als ein Ort voller Bücher: Sie ist ein Platz der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft.