Die „Bibliothek im Zentrum“ am City Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt darf sich über eine besondere Ehrung freuen. Sie wurde zu einer der „Büchereien des Jahres 2027“ gekürt.
Ausgezeichnet wird damit ein österreichweit beispielgebendes Konzept, das öffentliche Bücherei und wissenschaftliche Bibliothek unter einem Dach vereint.
Seit 2019 ist die Bibliothek ein Treffpunkt für Jung und Alt. Studierende, Wissenschaftler und die Bevölkerung finden hier ein vielfältiges Angebot: Rund 90.000 Bücher und mehr als 400.000 Online-Medien stehen zur Verfügung. Dazu kommen Lesungen, Workshops und Kulturveranstaltungen.
Auch räumlich wächst das Angebot: Die Bibliothek wurde um rund 100 Quadratmeter erweitert, der Kinderbereich vergrößert und zusätzliche Aufenthaltsflächen geschaffen.
Ich bin unglaublich stolz auf unser Team, das diese Idee jeden Tag mit viel Engagement zum Leben erweckt.
Bibliotheksleiterin Marion Götz
Besonders am Herzen liegen dem Team Inklusion und das Miteinander der Generationen. Mit Projekten wie der „Demenzfreundlichen Bibliothek“ und der „generationenfreundlichen Stadt“ wird gezeigt, dass eine moderne Bücherei weit mehr ist als ein Ort voller Bücher: Sie ist ein Platz der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft.
Mit 10.000 Euro dotiert
Für Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger und Vizebürgermeisterin Erika Buchinger ist die Auszeichnung eine Bestätigung für den mutigen Weg, Stadtbücherei und Wissenschaft zusammenzuführen. Der Österreichische Büchereipreis wird jährlich an fünf innovative öffentliche Bibliotheken vergeben und ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert.
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