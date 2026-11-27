Der Christbaum ist noch nicht geschmückt, der Urlaub 2027 lässt sich aber schon planen. Die Restplatzbörse hat Tipps für Familien, für Paare und für alle, die dem Winter entkommen wollen, und eine Idee für alle, die Urlaub verschenken möchten.
Familien: jetzt das Wunschhotel sichern
Wer mit Kindern verreist, ist an die Schulferien gebunden. Bei Hotel und Zimmer ist die Auswahl dafür jetzt noch groß: Wunschhotels und Zimmerkategorien sind noch verfügbar, dazu kommen Rabattaktionen für Kinder, und in den Preisen der Restplatzbörse sind alle Rabatte schon abgezogen. Klassiker für Familien bleiben die Türkei und Griechenland. Auf Ibiza ist der August um bis zu 23 % günstiger als im Vorjahr.
Paare: mehr Auswahl abseits der Ferien
Paare können sich ihre Reisezeit freier aussuchen. In der Vor- und Nachsaison und bei Zielen mit großem Platzangebot finden sie mehr Auswahl und günstigere Preise. Im Frühling passen dafür die Kanaren, im Herbst die Türkei, Griechenland und Mallorca.
Winter: Sonne statt Nebel
Karibik, Thailand und Malediven bieten im Winter Strand und tropische Temperaturen. Kürzer ist der Weg ans Rote Meer: Der Flug nach Ägypten dauert rund vier Stunden, einen Jetlag gibt es nicht, und selbst im Dezember hat das Wasser angenehme Badetemperaturen. Bei der Restplatzbörse liegt Ägypten auch im Dezember vorne, mit den bisher meisten Buchungen. Dubai ist im Jänner und Februar um bis zu 13 % günstiger als im Vorjahr.
Flexibel bleiben
Mit einem Flex-Tarif lässt sich eine Buchung kostenlos stornieren und umbuchen. Das gibt Sicherheit, wenn man schon jetzt für den Sommer bucht.
Urlaub verschenken
Steht auf dem Wunschzettel kein bestimmtes Ziel, hilft ein Reisegutschein der Restplatzbörse. Den Betrag wählt man selbst, eingelöst wird er für jede beliebige Reise. Online gekauft lässt er sich sofort ausdrucken und ist damit ein ideales Last-Minute-Geschenk, in den Filialen gibt es ihn als Karte. Gutscheine online kaufen unter: www.restplatzboerse.at/reisegutscheine-kaufen & weitere Infos unter: www.restplatzboerse.at/reisegutscheine
Angebote für 2027 (Abflug Wien)
Dubai (Februar): 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Direktflug ab € 956,- p.P.
Ägypten / Hurghada (März): 1 Woche im 4* Hotel mit All Inclusive, Transfer & Flug ab € 628,- p.P.
Türkei / Antalya (August): 1 Woche im 4* Hotel mit All Inclusive, Transfer & Flug ab € 955,- p.P.
Spanien / Mallorca (August): 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 804,- p.P.
Preisvergleich: Analyse der Restplatzbörse, Pauschalreisen 2027 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, Stand November 2026.
Frühbucherangebote für 2027
Alle Angebote gibt es unter www.restplatzboerse.at. Persönliche Beratung bieten 21 Reisebüros in ganz Österreich, tagesaktuelle Restplätze für Kurzentschlossene gibt es unter www.restplatzboerse.at/last-minute/.