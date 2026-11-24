Thomas Kuster übernimmt die wissenschaftliche Direktion von Schloss Ambras. Mit Betriebsleiter David Salchner soll er Vertrauen zurückgewinnen und das einzigartige Museum stärken. Geplant sind neue Vermittlungsangebote und eine Ausstellung über Philippine Welser. Beim Budget bleiben Fragen offen.
Thomas Kuster (49) übernimmt nun dauerhaft die wissenschaftliche Direktion von Schloss Ambras. Der seit August interimistische Leiter bildet zusammen mit Betriebsleiter David Salchner (38) die neue Führung. Der Historiker kennt das Haus seit dem Jahr 2000 und setzte sich unter 15 Bewerbungen durch. Von 2009 bis 2011 arbeitete er in der Kunstkammer des KHM in Wien. Seine Forschungen zur höfischen Kultur und zur Geschichte fürstlicher Sammlungen geben dem Neubeginn fachlichen Rückhalt.
Das Schloss Ambras ist für mich seit meiner frühesten Kindheit weit mehr als nur ein Arbeitsplatz.
Thomas Kuster, wissenschaftlicher Direktor von Schloss Ambras
Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER
Das Vertrauen muss wieder wachsen
Nach Mobbingvorwürfen, Dienstfreistellung und monatelangem Streit trennten sich Veronika Sandbichler und der KHM-Verband im Juli einvernehmlich. Ein externes Gutachten stellte kein Mobbing oder Bossing durch die Geschäftsführung fest, benannte jedoch Kommunikationsmängel. Der personelle Abschluss der hausgemachten Krise verpflichtet zu einer besseren Führungskultur. Entscheidend wird, welchen Spielraum die Wissenschaft neben Gästebetrieb und Vermietung erhält und wie verlässlich die Leitung mit dem Team zusammenarbeitet.
Hausherrin Philippine Welser tritt 2027 ins Licht
Maßstab des Neubeginns ist die Einmaligkeit von Ambras: Erzherzog Ferdinands II. eigens errichteter Museumsbau und seine Kunst- und Wunderkammer lassen heute erleben, wie die Renaissance die Welt sammelte und ordnete. Dieses Erbe zu erforschen und lebendig zu vermitteln, ist ein Auftrag für Generationen. Kuster setzt 2027 einen markanten Akzent: Zum 500. Geburtstag Philippine Welsers rückt die Hausherrin aus dem Schatten ihres Mannes. „Ich, Philippine Welser“ heißt die Ausstellung vom 25. Juni bis 31. Oktober. Sie war die Besitzerin, Ferdinand mit seinen Sammlungen ihr „Untermieter“, formuliert Kuster zugespitzt. Eine Biografie, ein Kinderbuch und eine Publikation zum Arzneimittelbuch sollen Forschung und Vermittlung verbinden.
Viele große Pläne, aber leider nur knappe Mittel
Salchner plant mehr Führungen, Workshops und Veranstaltungen sowie stärkere Kooperationen. Auch die Gärten sollen mehr Aufmerksamkeit erhalten.
Das Schlossfest wandert vom August auf den 11. September 2027. Konkrete Budgetzahlen nennt KHM-Chef Jonathan Fine nicht. Er stellt Freiräume trotz knapper Mittel in Aussicht.
Nach Kürzungen bei den Ausstellungsmitteln braucht es dafür belastbare Zusagen. Ambras braucht verlässliche Bedingungen, damit sein unverwechselbares Erbe heute erfahrbar bleibt und für morgen und übermorgen bewahrt wird.
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