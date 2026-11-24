Hausherrin Philippine Welser tritt 2027 ins Licht

Maßstab des Neubeginns ist die Einmaligkeit von Ambras: Erzherzog Ferdinands II. eigens errichteter Museumsbau und seine Kunst- und Wunderkammer lassen heute erleben, wie die Renaissance die Welt sammelte und ordnete. Dieses Erbe zu erforschen und lebendig zu vermitteln, ist ein Auftrag für Generationen. Kuster setzt 2027 einen markanten Akzent: Zum 500. Geburtstag Philippine Welsers rückt die Hausherrin aus dem Schatten ihres Mannes. „Ich, Philippine Welser“ heißt die Ausstellung vom 25. Juni bis 31. Oktober. Sie war die Besitzerin, Ferdinand mit seinen Sammlungen ihr „Untermieter“, formuliert Kuster zugespitzt. Eine Biografie, ein Kinderbuch und eine Publikation zum Arzneimittelbuch sollen Forschung und Vermittlung verbinden.