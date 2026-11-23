240 Arbeitsplätze stehen beim Tiefkühlwerk Ardo in Groß-Enzersdorf vor dem Aus – ein betroffenes Ehepaar bangt um seine Zukunft. Und: Nach 45 Stunden Überzeit ist die Weltklimakonferenz in Antalya ohne Ergebnis gescheitert. Mark Perry, „Krone“-Umweltjournalist spricht über die Details. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert mit Jana Pasching.