Nach der begeisternden Premiere im Vorjahr lädt der Wachauer Advent in Dürnstein wieder zu besonderen vorweihnachtlichen Erlebnissen ein.
Die Besucher erwartet eine timmungsvolle Atmosphäre zwischen dem historischen Stift in Dürnstein, der Altstadt und dem Donauufer. Ein besonderes Highlight ist wieder der schwimmende Adventmarkt an Bord der MS Wachau. Kunsthandwerk, regionale Kulinarik und zahlreiche Darbietungen sorgen für Weihnachtsflair.
Vom 27. November bis 29. November, 4. Dezember bis 8. Dezember und vom 11. Dezember bis 13. Dezember
Neu in diesem Jahr ist die Erweiterung des Adventmarktes auf der Terrasse des Hotels Schloss Dürnstein und die Einbindung der gesamten Altstadt in das weihnachtliche Treiben.
Für die öffentliche Anreise gibt es diesmal auch ein „Special“: das neue Adventicket Wachau gilt an den Wochenenden, Fenster- und Feiertagen, für die Wachaubahn und -busse. Nähere Infos zu Ticketpreisen und Fahrplan finden Sie auf www.wachaubahn.at.
Auch die Anreise mit der MS Mariandl ab Krems ist wieder möglich.
Besuchen Sie den Wachauer Advent in Dürnstein und nehmen Sie unbeschreibliche Eindrücke für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit mit nach Hause!
Alle Infos zu Terminen, Öffnungszeiten und Programmpunkten gibt es auf info@wachauer-advent.eu oder www.wachauer-advent.eu
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