Premier League
LIVE: Wirtz! Liverpool extends lead to 2-0 against United
Mauricio Pochettino’s debut as Manchester United’s head coach went completely awry: In an away game against archrival Liverpool FC, the “Red Devils” were soundly defeated 0–4! Now second-to-last in the standings, the 20-time English champions are just one point ahead of bottom-place Crystal Palace.
The disaster took shape early on: After Leny Yoro was sent off (8th minute), Dominik Szoboszlai (10th minute) and Florian Wirtz (13th minute) quickly capitalized on the numerical advantage to take a 2–0 lead. At Anfield Road, the United defense struggled to deal with a long ball, and Yoro committed a last-ditch foul on Alexander Isak. Szoboszlai converted the free kick, and three minutes later, the outstanding Wirtz added another goal. In the second half, Rio Ngumoha (66th minute) and Victor Munoz (82nd minute) completed the rout.
Liverpool is now back in fourth place, seven points behind league-leading Arsenal and one point behind both Brighton and Hove Albion and Manchester City.
Brighton Wins Without Austrian National Team Star Svoboda
After Arsenal and Man City had each picked up only one point the previous day, Brighton was unable to capitalize on their slip-ups. Without Austrian national team defender Michael Svoboda, Fabian Hürzeler’s squad suffered a 0–2 defeat at Hull City. After Brighton’s Joao Costinha was sent off (89th minute), Oli McBurnie scored twice in stoppage time (92nd, 95th) to secure the victory for the hosts.
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