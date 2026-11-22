The disaster took shape early on: After Leny Yoro was sent off (8th minute), Dominik Szoboszlai (10th minute) and Florian Wirtz (13th minute) quickly capitalized on the numerical advantage to take a 2–0 lead. At Anfield Road, the United defense struggled to deal with a long ball, and Yoro committed a last-ditch foul on Alexander Isak. Szoboszlai converted the free kick, and three minutes later, the outstanding Wirtz added another goal. In the second half, Rio Ngumoha (66th minute) and Victor Munoz (82nd minute) completed the rout.