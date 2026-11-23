Während Europa Milliarden für Panzer, Gewehre und Stahlhelme mobilisiert, darf auch die Verteidigung unseres Planeten nicht auf der Strecke bleiben“, mahnt Stephan Pernkopf und fordert deshalb einen konsequenteren Kurs bei den europäischen Finanzregeln. „Ökosozial ist, was die Umwelt schützt und die Wirtschaft stützt. Daher muss heute investiert werden – in erneuerbare Energie, sauberes Wasser und gute Luft!“