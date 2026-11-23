Niederösterreichs Landesvize und Ökosoziales-Forum-Präsident Stephan Pernkopf fordert mehr ökologische Investitionen. EU-Ausnahmen von den Maastricht-Regeln sollen stärker genutzt werden. Besonders nach dem Scheitern der Klimakonferenz in der Türkei...
Während Europa Milliarden für Panzer, Gewehre und Stahlhelme mobilisiert, darf auch die Verteidigung unseres Planeten nicht auf der Strecke bleiben“, mahnt Stephan Pernkopf und fordert deshalb einen konsequenteren Kurs bei den europäischen Finanzregeln. „Ökosozial ist, was die Umwelt schützt und die Wirtschaft stützt. Daher muss heute investiert werden – in erneuerbare Energie, sauberes Wasser und gute Luft!“
Sein Vorstoß zielt auf die Maastricht-Kriterien, die EU-Staaten bei Budgetdefizit und Staatsverschuldung enge Grenzen setzen. Brüssel hat allerdings nicht nur für Rüstung, sondern vor Kurzem richtigerweise auch für grüne Zukunftsinvestitionen Ausnahmen geschaffen. Damit können etwa sichere Stromnetze, innovative Energiespeicher und die Sanierung von Gebäuden vorangebracht werden, ohne die strengen Fiskalregeln zu belasten.
Weil die Weltgemeinschaft in der Türkei nichts weiter gebracht hat, müssen wir unseren eigenen Weg gehen! Und der kann nur in eine grüne Zukunft weisen.
Landesvize Stephan Pernkopf
Doch während bereits 19 EU-Staaten die Ausnahmeklausel für zusätzliche Rüstungsausgaben nutzen, haben bei grünen Investitionen für Dekarbonisierung und Energiesicherheit bislang nur Griechenland und Italien davon Gebrauch gemacht. Für Pernkopf ein deutliches Missverhältnis: „Es müssen jetzt noch viel mehr Staaten mitmachen!“
ÖVP, FPÖ und SPÖ für Windkraft
Wie groß das Potenzial ist, zeigt eben Niederösterreich: Die vier neuen Windräder in Scharndorf, beschlossen von ÖVP, FPÖ und SPÖ, bedeuten ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro. Auch die Industriellenvereinigung fordert Unterstützung für den industriellen Umbau und den Umstieg auf saubere Energie.
Pernkopf, der erst vor wenigen Tagen als Präsident des Ökosozialen Forums wiedergewählt wurde, bringt es auf den Punkt: „Auch die größten Klimasünder müssen umsteigen und in saubere Energie investieren.“ Europa solle endlich auch seine grüne Zukunft entschlossen verteidigen. Gerade nach dem dramatischen Scheitern der Klimakonferenz in Antalya (siehe auch Politikteil).
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