Der Tiroler Nationalratsabgeordnete Jakob Grüner (ÖVP) machte sich im Parlament für eine sinnvolle Nutzung der brachliegenden ÖBB-Flächen rund um den Hauptbahnhof in Innsbruck stark.
Bei der letztwöchigen Nationalratssitzung brachte der Tiroler NR Jakob Grüner den Hauptbahnhof Innsbruck auf Tapet. Anlass war der ernüchternde Rechnungshofbericht zu den Immobilienverkäufen von ÖBB und Post. Es gehe hier um öffentliches Vermögen, das letztlich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gehört. Grüner verweist auf das Regierungsprogramm, das genau diese Nutzung für bundeseigene Unternehmen und eine nachhaltige Bodenpolitik vorsieht.
Am Bahnhofsareal gibt es riesige, hässliche, brachliegende, unwürdige und als Drogenumschlagplatz geeignete Flächen, die man besser nutzen sollte.“
NR Jakob Grüner (ÖVP)
Bild: APA/HELMUT FOHRINGER
Für Innsbruck sieht er die Chance, das Thema für die Zukunft größer zu denken. Die bereits von Stadt Innsbruck, Land Tirol und Bund geplante Unterführung des Bahnhofsareals sei ein wichtiger und erfreulicher Schritt, müsse jedoch darauf geachtet werden, damit nicht eine spätere Entwicklung des gesamten Areals zu verbauen. „Gerade in der Landeshauptstadt Innsbruck, wo Grund und Boden knapp und teuer sind, befinden sich mit dem Bahnhofsareal riesige, hässliche, brachliegende, unwürdige und als Drogenumschlagplatz geeignete Flächen mitten im Zentrum. Ich stelle mir schon die Frage, weshalb diese Flächen nicht, wie beispielsweise in Wien, für leistbares Wohnen, Bildung oder soziale Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden“, schließt Grüner.
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