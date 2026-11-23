Für Innsbruck sieht er die Chance, das Thema für die Zukunft größer zu denken. Die bereits von Stadt Innsbruck, Land Tirol und Bund geplante Unterführung des Bahnhofsareals sei ein wichtiger und erfreulicher Schritt, müsse jedoch darauf geachtet werden, damit nicht eine spätere Entwicklung des gesamten Areals zu verbauen. „Gerade in der Landeshauptstadt Innsbruck, wo Grund und Boden knapp und teuer sind, befinden sich mit dem Bahnhofsareal riesige, hässliche, brachliegende, unwürdige und als Drogenumschlagplatz geeignete Flächen mitten im Zentrum. Ich stelle mir schon die Frage, weshalb diese Flächen nicht, wie beispielsweise in Wien, für leistbares Wohnen, Bildung oder soziale Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden“, schließt Grüner.