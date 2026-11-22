SV Ried is aiming to take the next step toward the championship group. Against the last-place team from the Lavant Valley, the Innviertler are focused solely on securing the three points. The first matchup of the season ended in a clear 4–1 victory for the Upper Austrians. Coach Mario Despotovic nevertheless spoke of a “difficult away match” and issued a strong warning about the opponent: “Their current position in the standings doesn’t fully reflect the quality of the team.” With a home win, WAC could hand the red lantern over to Austria.