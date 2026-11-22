Bundesliga Live Updates
LIVE NOW: Wolfsberger AC vs. SV Ried
Matchday 13 of the domestic Bundesliga. Bottom-ranked WAC hosts SV Ried. We’re covering the game live—see the live updates below. The score is currently 0–0.
Here’s the live ticker:
SV Ried is aiming to take the next step toward the championship group. Against the last-place team from the Lavant Valley, the Innviertler are focused solely on securing the three points. The first matchup of the season ended in a clear 4–1 victory for the Upper Austrians. Coach Mario Despotovic nevertheless spoke of a “difficult away match” and issued a strong warning about the opponent: “Their current position in the standings doesn’t fully reflect the quality of the team.” With a home win, WAC could hand the red lantern over to Austria.
Ried can count on its offense being a reliable force, having scored at least once in every round. However, their 21 goals are offset by 22 goals conceded. Wolfsberg, on the other hand, has found the back of the net only eight times. New signing Jack Lahne is expected to end the offensive slump, but the former Lustenau striker is sidelined for the time being due to a muscle injury. Coach Manfred Schmid focused on team-building exercises and plenty of discussions during the international break. “I don’t expect miracles from my team. I demand the right mindset, commitment, and a team that works together and fights for one another,” said Schmid.
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