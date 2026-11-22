Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in Waidhofen an der Ybbs (NÖ): Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Bachbett gelandet.
In den frühen Morgenstunden am Sonntag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Waidhofen an der Ybbs zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Um 04.19 Uhr Ort bot sich den Florianis ein herausforderndes Bild: Der Pkw war von der Fahrbahn abgekommen, danach im Bachbett zum Stillstand gekommen und nur schwer erreichbar.
Um überhaupt zum Fahrzeug gelangen zu können, rüsteten sich mehrere Einsatzkräfte mit Wathosen aus. Mithilfe von Steckleitern wurde ein sicherer Zugang durch das Gewässer geschaffen.
Fahrzeug musste mit Kran geborgen werden
Noch vor der eigentlichen Bergung entfernten die Florianis lose und beschädigte Fahrzeugteile aus dem Bach, um eine mögliche Umweltgefährdung zu verhindern. Für die Bergung wurde schließlich die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt mit dem Wechselladefahrzeug und Kran nachalarmiert.
Doch bevor der Pkw aus dem Bachbett gehoben werden konnte, musste zunächst ein im Weg stehender Baum mit einer Motorsäge entfernt werden. Erst dann konnte das Unfallfahrzeug mithilfe des Krans sicher geborgen und an einem geeigneten Platz abgestellt werden.
Batterie abgeklemmt – Brandgefahr!
Die letzte Gefahr ging von der Batterie des Fahrzeugs aus. Die Feuerwehr klemmte diese fachgerecht ab, um eine mögliche Brandgefahr zu verhindern. Die Ursache für den Unfall ist bislang unbekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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