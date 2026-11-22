In den frühen Morgenstunden am Sonntag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Waidhofen an der Ybbs zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Um 04.19 Uhr Ort bot sich den Florianis ein herausforderndes Bild: Der Pkw war von der Fahrbahn abgekommen, danach im Bachbett zum Stillstand gekommen und nur schwer erreichbar.