In der Shopping City Seiersberg wurde am Samstag ein professioneller Ladendieb festgenommen. Im Auto des 54-Jährigen fanden Polizisten neben teuren Parfüms und Spirituosen auch Erotikartikel. Der Mann hatte Waren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.
Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Shopping City Seiersberg (Graz-Umgebung) alarmiert. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen am Parkdeck fest.
Bei der Durchsuchung des Autos des 54-Jährigen wurden die Beamten fündig. Sie fanden teure Parfüms und Spirituosen, Lebensmittel sowie Erotikartikel. Der Kriminelle dürfte dabei sehr geplant vorgegangen sein: Polizisten fanden bei ihm auch eine für Diebstähle präparierte Tasche sowie diverses Werkzeug.
Der durch die Diebstähle entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Der 54-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Ermittlungen zu eventuellen weiteren Diebstählen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.