Bei der Durchsuchung des Autos des 54-Jährigen wurden die Beamten fündig. Sie fanden teure Parfüms und Spirituosen, Lebensmittel sowie Erotikartikel. Der Kriminelle dürfte dabei sehr geplant vorgegangen sein: Polizisten fanden bei ihm auch eine für Diebstähle präparierte Tasche sowie diverses Werkzeug.