Residents Evacuated
Passersby Noticed Fire at Pizzeria on Their Way Home
Thanks to an observant passerby, a fire at a pizzeria in Alkoven (Upper Austria) was quickly discovered early Sunday morning. The 23-year-old noticed smoke while walking home and alerted emergency responders.
A 23-year-old man from Alkoven noticed heavy smoke coming from behind or inside a restaurant in Alkoven around 12:40 a.m. on Sunday while walking home, whereupon he immediately notified the fire department. Due to the heavy smoke, the fire department ordered the temporary evacuation of residents from the multi-family house located directly next door and had the stairwell ventilated.
Building Sustained Significant Damage
According to a witness, the restaurant is currently closed for a company-wide vacation. After extinguishing the fire, firefighters reported that the blaze had occurred primarily in the storage area. No one was injured in the fire, but the building sustained significant damage.
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