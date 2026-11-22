Emotional Photos
Miley Cyrus: A Tearful Wedding in Palm Springs
U.S. singer Miley Cyrus (33) has married her boyfriend Maxx Morando (28). The wedding took place on Saturday in Palm Springs, California. The first photos and videos showing the pop star with tears in her eyes during the ceremony are already circulating online.
In an emotional video posted on X by “TMZ” magazine, Cyrus can be seen wiping a tear from her face during the wedding ceremony.
’sStunning Wedding DressHer wedding dress was also on display. The 33-year-old wore a white satin gown with a deep back neckline. Rock drummer Maxx Morando wore a black suit.
Rockstar Officiated the Ceremony
As “TMZ” further reported, the celebration took place at an estate in Palm Springs that once belonged to music legend Frank Sinatra. Wayne Coyne (65), frontman of the U.S. band The Flaming Lips and a longtime friend of Miley Cyrus, officiated the ceremony. Miley’s mother, Tish Cyrus (59), and sister, Noah (26), are also said to have been witnesses to the romantic moment.
A couple since late 2021
Cyrus and Morando have been a couple since late 2021 and have been engaged since last year. As the pop star revealed to the British edition of “Vogue,” they met on a blind date—though Cyrus was the only one who didn’t know who she’d be meeting. In an interview with “The Cut,” she gushed that she had “found someone” in the musician “who means a lot to me, treats me really well, and respects me.”
This will be Miley Cyrus’s second marriage: In 2018, she married Hollywood star Liam Hemsworth (36), and they separated in August 2019. The divorce became final in January 2020.
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