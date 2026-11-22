Rockstar Officiated the Ceremony

As “TMZ” further reported, the celebration took place at an estate in Palm Springs that once belonged to music legend Frank Sinatra. Wayne Coyne (65), frontman of the U.S. band The Flaming Lips and a longtime friend of Miley Cyrus, officiated the ceremony. Miley’s mother, Tish Cyrus (59), and sister, Noah (26), are also said to have been witnesses to the romantic moment.