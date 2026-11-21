Recently seriously ill
Gunther Trübswasser, a veteran of the Upper Austrian Greens, has died
Gunther Trübswasser, a longtime member, former club chairman, and long-time spokesperson for the Upper Austrian Greens, passed away on Saturday after a serious illness. Having contracted polio at the age of six and confined to a wheelchair, he was a strong advocate for human rights and equal rights for people with disabilities.
A death cast a shadow over the Upper Austrian Greens’ state assembly on Saturday. Gunther Trübswasser had passed away at the age of 82 following a serious illness. Born in 1944 in Brno, Czech Republic, and displaced as a Sudeten German, the politician contracted polio at the age of six and had been confined to a wheelchair ever since.
Decades of Dedication
But he did not let that stop him: From 1997 to 2009, he served as a member of the state parliament, and from 2003 to 2007, he was the floor leader of the Upper Austrian Greens. Even after leaving politics, the human rights activist remained deeply committed to advocating for people with disabilities. From 2009 to 2021, he served as president of SOS Human Rights Austria.
Honored for His Life’s Work
In addition, he advocated for the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In 2021, he was awarded the Human Rights Prize by the Austrian League for Human Rights for his lifetime achievement, recognizing his decades-long commitment to human rights, accessibility, and equality for people with disabilities.
Governor Expresses Sadness
“With the passing of Gunther Trübswasser, Upper Austria has lost a dedicated individual who championed humanity, human rights, and respectful coexistence with great conviction. He was a particularly strong advocate for those whose concerns are often overlooked in our society. For this decades-long commitment, he deserves recognition and respect across party lines. Our thoughts and sympathy are with his family and loved ones,” said Governor Thomas Stelzer (ÖVP), deeply saddened by the news.
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