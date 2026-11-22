Lokalaugenschein in Sierndorf: Wo heimische Rüben zu AMA-geprüftem Zucker für die Weihnachtsbäckerei werden.
Der November hat die Felder fest im Griff. Kalter Wind streicht über die Äcker bei Sierndorf, feuchte Erde klebt an den Reifen der Erntemaschinen, und der Duft frisch aufgewühlten Bodens liegt in der Luft. Noch werden die letzten Zuckerrüben aus der Erde geholt. Ein ungewöhnlicher Schauplatz für jene süße Zutat, die in wenigen Wochen in unzähligen österreichischen Küchen für Weihnachtsduft sorgen wird. Landwirt Manfred Weinhappel steht mitten auf seinem Feld. Doch die Freude über die Ernte ist getrübt: Drei seiner elf Hektar sind heuer dem Derbrüsselkäfer zum Opfer gefallen. Ein herber Schlag nach Monaten harter Arbeit.
Nur mehr eine einzige Zuckerfabrik
Dabei steht der heimische Rübenanbau insgesamt unter Druck. Wo einst rund 48.000 Hektar bewirtschaftet wurden, sind es heute nur noch etwa 21.000. Auch die Verarbeitung ist geschrumpft: Österreich hat nur noch eine einzige Zuckerfabrik - jene in Tulln. Rund um Sierndorf halten immerhin noch etwa 120 Bauern an dieser Kultur fest, trotz Trockenheit, Schädlingen und wachsender Konkurrenz. Mit dem Mercosur-Abkommen droht zusätzlicher Druck: Billiger Rohrzucker aus Brasilien könnte künftig noch stärker auf den europäischen Markt drängen.
Dabei steckt in jeder Rübe ein kleines Kraftwerk der Natur: Bis zu 180 Gramm reinster Zucker lassen sich daraus gewinnen. Die Grundlage für Vanillekipferl, Lebkuchen und all die süßen Klassiker, die bald wieder unsere Weihnachtsküchen erfüllen.
Ein Gütesiegel als starkes Zeichen für die heimischen Bauern
Gerade angesichts dieser Herausforderungen wird die Herkunft beim Einkauf zum entscheidenden Signal. Ab sofort sorgt das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel auf Kristall- und Staubzucker für Klarheit: Die Rüben stammen aus Österreich und werden auch hier verarbeitet. „Bei Zucker muss die Herkunft nicht verpflichtend auf der Verpackung gekennzeichnet werden. Das AMA-Gütesiegel schafft Klarheit“, erklärt Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing und selbst Rübenbauer. Für ihn geht es dabei um mehr als ein Zeichen auf der Packung: „Wer zu regionaler Qualität greift, stärkt die Landwirtschaft und sichert Arbeitsplätze in unseren Regionen.“
Dass dieses Signal für die Bauern wichtig ist, unterstreicht auch Hannes Zehetner, Zuckerrübenbauer und Bauernkammer-Obmann: „Die Trockenheit hat uns heuer viel abverlangt. Umso wichtiger ist das Gütesiegel. Es zeigt auf einen Blick: Dieser Zucker stammt von unseren Feldern und steht für geprüfte Qualität aus Österreich.“
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