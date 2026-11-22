Ein Gütesiegel als starkes Zeichen für die heimischen Bauern

Gerade angesichts dieser Herausforderungen wird die Herkunft beim Einkauf zum entscheidenden Signal. Ab sofort sorgt das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel auf Kristall- und Staubzucker für Klarheit: Die Rüben stammen aus Österreich und werden auch hier verarbeitet. „Bei Zucker muss die Herkunft nicht verpflichtend auf der Verpackung gekennzeichnet werden. Das AMA-Gütesiegel schafft Klarheit“, erklärt Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing und selbst Rübenbauer. Für ihn geht es dabei um mehr als ein Zeichen auf der Packung: „Wer zu regionaler Qualität greift, stärkt die Landwirtschaft und sichert Arbeitsplätze in unseren Regionen.“