Österreichs größte Pilzfarm setzt bei Ernte auf KI

Schon die frühesten Erfahrungen, die Cornelia Plank in ihrem Leben machte, waren eng mit dem Gemüse, dessen Anbau, der Ernte und dem Vertrieb desselben verknüpft. Was sie heute aber unternehmerisch von den unzähligen anderen Gemüselandwirten in Tirol unterscheidet, erklärt die 43-jährige Paradeunternehmerin folgendermaßen: „Jeder baut im Grunde dieselben Radieschen, Salate oder Kartoffeln an. Ich will ein biologisches Produkt 365 Tage im Jahr ernten, das zudem eine Marke darstellen kann. Somit kam ich auf die Zucht von Speisepilzen, welche die Marke Tyrol Pilz darstellen.“