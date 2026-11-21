Two Injured
Car Crashes Into a Pile of Wood After Accident
Serious accident in bright sunshine in the Mühlviertel region. A serious crash occurred at an intersection in Oepping (Upper Austria). A 63-year-old local woman was seriously injured, while the other driver involved in the accident ended up in a pile of wood.
The 63-year-old woman from Oepping was driving her Opel Tigra on Saturday around 10:20 a.m. on Kappelenstraße in the municipality of Oepping toward the B38 and intended to turn onto that road toward Unterfischbach. At the same time, a 22-year-old woman from Peilstein was driving her car on the B38 toward Rohrbach.
Collision at the Intersection
As the 63-year-old was attempting to cross the B38, she collided with the 22-year-old’s car. The older of the two women was seriously injured and, after receiving first aid, was taken to Rohrbach Hospital. After the collision, the 22-year-old’s car veered off the road to the right and crashed into a pile of logs.
The woman sustained minor injuries and, after receiving first aid, was also taken to Rohrbach Hospital.
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