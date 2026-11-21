Das Tiroler Familienunternehmen MPreis unterstützt die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ – und zwar mit Tragetaschen und auf den Kassabons abgedruckten Hilfsnummern.
Der regionale Nahversorger macht gemeinsam mit dem Frauenhaus Tirol und dem Gewaltschutzzentrum Tirol nun gemeinsame Sache! Pünktlich zum Auftakt der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, am 25. November, startet der Verkauf der neuen Tragetaschen in allen MPreis-Filialen. Ergänzend werden, wie bereits im Vorjahr, wichtige Hilfsnummern auf den Kassabons abgedruckt.
„Wir bringen Botschaft in den Alltag“
„Gewalt an Frauen darf keinen Platz haben. Wir möchten unserer tägliche Reichweite bewusst nutzen, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und die wichtige Arbeit des Frauenhauses Tirol und des Gewaltschutzzentrums Tirol zu unterstützen. Mit unserer Aktion bringen wir diese Botschaft direkt in den Alltag der Menschen“, erklärt Mathias Mölk, Mitglied der MPreis-Geschäftsführung.
„Bewusstsein weiterhin stärken“
„Gewalt an Frauen ist keine Privatsache, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass wir das Thema sichtbar machen und Betroffenen zeigen, wo sie Unterstützung finden. Initiativen wie diese tragen dazu bei, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken und das Schweigen rund um Gewalt zu durchbrechen“, sagt Frauen-Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ).
„Sie vermitteln eine wichtige Botschaft“
Das Frauenhaus Tirol bietet gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Unterkunft und Begleitung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. „Für Frauen, die Gewalt erleben, ist es oft ein großer Schritt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deshalb müssen unsere Angebote bekannt und leicht zugänglich sein. Die Tragetaschen und Kassabons vermitteln eine wichtige Botschaft: Hilfe ist da – und niemand muss Gewalt alleine bewältigen“, erklärt Gabi Plattner, Geschäftsführerin des Frauenhauses Tirol.
„Gewalt bleibt häufig unsichtbar“
Das Gewaltschutzzentrum Tirol hingegen bietet Betroffenen kostenlose, vertrauliche Beratung, informiert über rechtliche Schutzmöglichkeiten und begleitet sie bei weiteren Schritten. „Gewalt kann viele Formen annehmen und bleibt häufig unsichtbar. Umso wichtiger ist es, Betroffene über ihre Rechte und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Mit dieser Aktion erreichen wir Menschen auch außerhalb unserer Beratungsangebote und zeigen: ,Wer Gewalt erlebt oder beobachtet, kann sich an professionelle Stellen wenden‘“, sagt Andrea Laske, Geschäftsführerin Gewaltschutzzentrum Tirol.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.