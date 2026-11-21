„Sie vermitteln eine wichtige Botschaft“

Das Frauenhaus Tirol bietet gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Unterkunft und Begleitung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. „Für Frauen, die Gewalt erleben, ist es oft ein großer Schritt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deshalb müssen unsere Angebote bekannt und leicht zugänglich sein. Die Tragetaschen und Kassabons vermitteln eine wichtige Botschaft: Hilfe ist da – und niemand muss Gewalt alleine bewältigen“, erklärt Gabi Plattner, Geschäftsführerin des Frauenhauses Tirol.