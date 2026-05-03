Schutz vor Gewalt leider nur mit Selbstbehalt

Positiv ist, dass Tirol die Ziele der Frauen-Schutzunterkunfts-Vereinbarung erreicht hat. Kritisch stellt der Rechnungshof fest, dass trotz des Ausbaus der Schutzpläne von den für den Zeitraum 1.7.2023 bis 31.12.2024 bereitgestellten Bundesmittel in der Höhe von 254.400 Euro nur 143.164 Euro verbraucht wurden. Es wurden also mehr als 100.000 Euro nicht abgeholt.