ÖSV Faces a Debacle
LIVE: Will the ÖSV women shine at their home race?
No Austrian skier in the top 15 (after 30 racers) – from the ÖSV’s perspective, the first slalom run at the home race in Gurgl did not go as hoped. As the top Austrian, Katharina Truppe is already 1.52 seconds behind Sweden’s Anna Swenn-Larsson, who posted the fastest time.
Behind Anna Swenn-Larsson, Lara Colturi (+0.24 seconds), competing for Albania, and Italian Lara Della Mea (+0.26) are in second and third place, respectively.
After the ÖSV duo, the sun suddenly came out
Katharina Truppe, who started the race with bib number seven, didn’t manage a clean run. “I never really got into my rhythm. I held back because of the poor visibility. That was a mistake,” Truppe said in an ORF interview. She added: “My skiing wasn’t the best—and then you end up with a really bad result.”
Shortly after her, Katharina Huber took to the course. With a deficit of 2.50 seconds, she’s already way behind. Right after the ÖSV duo, it suddenly cleared up in Gurgl—fog gave way to sunshine. Some racers were able to take advantage of the improved conditions and moved far up the leaderboard.
Here are the current standings:
Unfortunately, Lisa Hörhager (+2.68) and Natalie Falch (+2.09) also failed to impress from the Austrian perspective.
Starting first didn’t bring any luck
It was a disappointment for Wendy Holdener: The top skier from Switzerland, who had opened the race with bib number one, was eliminated early after a straying run.
The second run begins at 1:30 p.m. You can follow it HERE as usual via the sportkrone.at live ticker.
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