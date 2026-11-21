Wilde Szenen in der Nacht auf Samstag in Osttirol: In der Bahnhofshalle in Lienz kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 19-jährigen Einheimischen. Letzterer wurde attackiert und erlitt dabei Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer ergriff die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.
Kurz vor Mitternacht, gegen 23.40 Uhr, kam es in der Bahnhofshalle in Lienz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zwei jungen Männern. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Jedenfalls wurde es schließlich ruppiger – der 19-Jährige wurde vom Unbekannten verletzt!
Polizei-Fahndung erfolglos
Der Begleiter des Verletzten verständigte daraufhin die Polizei und die Rettung. Als eine Streife am Bahnhof eintraf, hatten der mutmaßliche Täter und seine beiden ebenfalls bislang unbekannten Begleiter bereits die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Der 19-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Ermittlungen zur Ausforschung des Täters laufen. Dabei hofft die Polizei auf Zeugen.
Männlich
Etwa 18 bis 20 Jahre alt
Rund 1,75 Meter groß
Dunkel gekleidet
Sehr kurze Haare
Sprach mit einheimischem Dialekt
Die Polizeiinspektion Lienz ersucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter bzw. seinen Begleitern geben können, sich unter der Telefonnummer 059 133/7230 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.