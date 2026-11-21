Wilde Szenen in der Nacht auf Samstag in Osttirol: In der Bahnhofshalle in Lienz kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 19-jährigen Einheimischen. Letzterer wurde attackiert und erlitt dabei Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angreifer ergriff die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.