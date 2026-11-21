"That's a blow!"
Shock for Bayern: Harry Kane out for several months
Bad news for FC Bayern Munich: The German record champions will have to do without their superstar Harry Kane for several months!
According to sporting director Max Eberl, the Ballon d’Or winner suffered a torn syndesmotic ligament during the 1-1 (1-1) draw against 1. FC Köln. Kane had to be substituted after just 20 minutes following a hard tackle by Köln’s Joël Schmied.
Olise Suffers Contusion
“That’s a blow,” said Bayern coach Vincent Kompany, who also lost Michael Olise during the match. According to Eberl, the French attacking star twisted his ankle and, according to Sky, left the stadium on crutches.
However, Kompany offered a cautious note of optimism regarding Olise after the game: He hopes that “Michael will be fine again starting Monday.” The initial diagnosis is a bruise.
’sLong Injury ListBayern have been weakened for weeks by numerous absences of key players. Luis Diaz, Serge Gnabry, and Ismael Saibari were already out for the match against Cologne. The Moroccan World Cup star—who was actually signed this summer as a potential replacement for Kane—will also be sidelined for several more months.
In addition to the offensive players, the Munich team is missing captain and goalkeeper Manuel Neuer as well as outside back Alphonso Davies.
Tough Schedule Before Christmas
And: The schedule leading up to Christmas is a real challenge for Germany’s record-holding soccer champions! Bayern still have two Champions League matches, one DFB Cup match, and four Bundesliga matches to play this year.
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