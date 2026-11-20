Budget Presented
€1.9 billion for teachers’ salaries and pensions
Upper Austria’s education budget has risen to a record high of 2.52 billion euros. However, more than three-quarters of that amount is earmarked for salaries and pensions. At the same time, 720 new childcare spots are to be created.
When it comes to budget figures for their own departments, politicians like to talk about records. This is also true of Education Commissioner and Deputy Governor Christiane Haberlander (ÖVP): “With an education budget of 2.52 billion euros, we are sending a strong signal and making a conscious investment in our children’s future.” Despite existing budget pressures, targeted investments are being made in kindergartens and schools, “a measure that is by no means a given,” adds Education Director Alfred Klampfer.
67,408 children in 1,390 institutions
Here are the figures: Of the 2.52 billion euros, 1.3 billion euros alone go toward the salaries of compulsory school and vocational school teachers, while an additional 660 million euros are needed for the pensions of former state teachers. This already accounts for more than three-quarters of the total education budget. 464 million euros are earmarked for early childhood education and care, just under 96 million euros for K–12 education, and around 10 million euros for adult education. Overall, the education budget will increase by 62.4 million euros compared to 2026.
Key priorities: For 2027, 60 additional groups with up to 720 child care spots are planned. Currently, 67,408 children are cared for in 1,390 facilities. Investments are also being made in buildings: the program includes 178 school construction projects totaling 649 million euros, as well as 381 construction and renovation projects for kindergartens and daycare centers.
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