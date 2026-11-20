67,408 children in 1,390 institutions

Here are the figures: Of the 2.52 billion euros, 1.3 billion euros alone go toward the salaries of compulsory school and vocational school teachers, while an additional 660 million euros are needed for the pensions of former state teachers. This already accounts for more than three-quarters of the total education budget. 464 million euros are earmarked for early childhood education and care, just under 96 million euros for K–12 education, and around 10 million euros for adult education. Overall, the education budget will increase by 62.4 million euros compared to 2026.