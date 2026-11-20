Der erste Fall ereignete sich am 6. September. Am Nachmittag betrat ein vorerst unbekannter Täter das unversperrte Schulzentrum, beschädigte eine Tastatur und eine Mouse in einem Klassenzimmer und ließ ein Tablet mitgehen. Drei Tage später, am 9. September, wurde in den Abendstunden in die Bibliothek eingebrochen und ein Smartphone gestohlen.