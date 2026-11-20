It’s the skiing spectacle Upper Austria has been waiting for: On December 28 and 29, the women’s giant slalom and slalom races will take place in Gosau as part of the Audi FIS Women’s Ski World Cup! As always, “Krone” will be there live and, with the “Krone” World Cup House, will open the doors to a particularly cozy experience right next to the finish area. At the Moosalm, we’ll welcome 15 pairs of “Krone” winners on each of the two days with the following schedule: