December 28 and 29
Exclusive access to the “Krone” World Cup House in Gosau
The entire region is already gearing up for the Audi FIS Women’s Ski World Cup races in Gosau. On December 28 and 29, the racers will compete on the Hornspitz, and each day, 15 pairs of “Krone” winners will have the chance to gain exclusive access to the “Krone” World Cup House, complete with refreshments and a special program of events. Enter the contest right here.
It’s the skiing spectacle Upper Austria has been waiting for: On December 28 and 29, the women’s giant slalom and slalom races will take place in Gosau as part of the Audi FIS Women’s Ski World Cup! As always, “Krone” will be there live and, with the “Krone” World Cup House, will open the doors to a particularly cozy experience right next to the finish area. At the Moosalm, we’ll welcome 15 pairs of “Krone” winners on each of the two days with the following schedule:
- 8:30 a.m.: Doors open
- 9:00 a.m.: Breakfast begins promptly, followed by a sports talk with special guests
- From noon until 4:00 p.m.: Hot dishes from the menu
- All day: Wines from the “95Tage” winery owned by the Eschlböck family from Hörsching, Gösser beer, and non-alcoholic beverages
And because the “Krone” World Cup House is a popular gathering spot, there’s sure to be a surprise visit or two between and after the runs.So just select your favorite day using the form below, enter your details, and you’ll have a chance to win. Info: The prize includes all-day access to the “Krone” World Cup House, including meals until 4:00 p.m.; race tickets are not included and can be purchased here. You can enter the contest until November 27 at 9:00 a.m.
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