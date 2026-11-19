Despite emergency surgeries
15-Year-Old Dies in Hospital After Head-On Collision
A serious traffic accident that occurred in October in Saxen (Upper Austria) came to a tragic end on Thursday. At the time, two vehicles had collided, leaving a total of five people injured. A 15-year-old girl from Vienna, who had to be extricated from one of the wrecked vehicles, has now succumbed to her severe injuries at Kepler University Hospital Linz (KUK).
On October 24, around 2:00 p.m., a fatal head-on collision occurred on the Donau Bundesstraße (B3) within the town limits of Saxen. A 17-year-old from the Korneuburg district (Lower Austria) had collided head-on with an oncoming vehicle driven by a 70-year-old man from Breitbrunn.
Seriously Injured and Flown to Linz
The teenager and a 15-year-old female passenger sustained minor injuries, while another 15-year-old girl from Vienna (who was a passenger) suffered serious injuries. She was flown to the KUK in Linz. The 70-year-old and his passenger also sustained minor injuries and were admitted to the Amstetten Regional Hospital.
Multiple surgeries
On Thursday, the Kepler University Hospital announced that, despite numerous emergency surgeries, the 15-year-old girl had unfortunately succumbed to her serious injuries.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.