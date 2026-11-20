Die „Steirerkrone“ hat darüber bereits berichtet: Der Bildungskompass des Ministeriums zeigt für die meisten steirischen Direktoren und Lehrer in die völlig falsche Richtung. Sie vergeben für die Maßnahme des Bundes einen glatten „Fleck“.
Auf einem Onlineportal werden bekanntlich seit Kurzem Bildungseinrichtungen nach dem Lernstand ihrer Schüler beurteilt. Für das öffentliche „Zeugnis“ herangezogen werden Testergebnisse etwa in Deutsch und Mathematik, die teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Bei einer Tagung steirischer Schulleiter schlugen am Donnerstag die Wogen in Richtung NEOS-Minister Christoph Wiederkehr hoch. Tenor: Der Bildungskompass bilde schulische Realitäten nicht ab!
Methodik kann Schulen trotz guter Leistungen durchrasseln lassen
Die steirische Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner kann diese Kritik nachvollziehen. „Man vergleicht Schulen innerhalb von Gruppen mit ähnlichen sozioökonomischen Voraussetzungen. Dadurch können Schulen mit sehr guten absoluten Leistungen trotzdem im unteren Drittel ihrer Vergleichsgruppe aufscheinen, und das sorgt für Verunsicherung bei Schulleitungen und Eltern“, erklärt sie.
Transparenz sei zwar wichtig, so Meixner, aber die Ergebnisse müssten auch verständlich und fair dargestellt werden: „Dieser Kompass darf keinesfalls als allgemeines Schulranking missverstanden werden. Bildung ist weit mehr als das, was sich in Tests messen lässt.“
„Schnell lesen bedeutet noch lange nicht verstehen“
Meixner sieht auch einzelne Prüfungsmethoden kritisch: „Bei manchen nationalen Testformaten steht beispielsweise die Leseflüssigkeit im Vordergrund. Aber schnell lesen bedeutet noch lange nicht, einen Text inhaltlich zu verstehen.“
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