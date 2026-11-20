Auf einem Onlineportal werden bekanntlich seit Kurzem Bildungseinrichtungen nach dem Lernstand ihrer Schüler beurteilt. Für das öffentliche „Zeugnis“ herangezogen werden Testergebnisse etwa in Deutsch und Mathematik, die teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Bei einer Tagung steirischer Schulleiter schlugen am Donnerstag die Wogen in Richtung NEOS-Minister Christoph Wiederkehr hoch. Tenor: Der Bildungskompass bilde schulische Realitäten nicht ab!