Keine Einigung in Landtagssitzung

Auch die Debatte in der Landtagssitzung am Samstag habe laut ÖVP nichts gebracht, was eine weitere Umsetzung des Gesundheitplans betrifft. Der Plan sei fertig verhandelt, die Rettungsorganisationen stünden bereit und auch Experten würden bestätigen, dass die neuen Strukturen funktionieren könnten. ÖVP Klubobmann Kurt Hackl betont: „Was fehlt, ist nicht die fachliche Grundlage, sondern die politische Bereitschaft der SPÖ“. Um sich vor dieser zu drücken, ziehe die SPÖ Experten ran, die von ihnen bezahlt werden – so der Vorwurf der ÖVP. Die „Krone“ berichtete dazu zu Notfallmediziner Matthias Fischer, der für die SPÖ die Notarzt-Lage in Niederösterreich begutachtete.