Lehrer, die Schüler wickeln, und Kinder, deren Schulbesuch eingeschränkt wird: Die Situation rund um die Schulassistenz in der Steiermark verschärft sich. Immer mehr Lehrer müssen auch pflegerische Tätigkeiten übernehmen. Die Politik sieht aber keinen Grund für Gespräche.
„Kinder sitzen in vollen Windeln. Doch niemand ist da, der ihnen rechtzeitig hilft. Weil die notwendige Schulassistenz fehlt.“ Es sind Situationen wie diese, die in vielen steirischen Klassenzimmern inzwischen zur Norm werden. Seit Monaten klagen Eltern und Pädagogen. Sie gehen auf die Straße und versuchen sich Gehör zu verschaffen. Doch in der Politik dringen sie kaum durch.
Das Thema Schulassistenz polarisiert seit der Neuregelung 2024. Nun nehmen Lehrerinnen und Lehrer mit einem offenen Brief einen neuen Anlauf, um die aktuelle Situation einmal mehr zum Thema zu machen. Der Grund dafür ist klar: „Lehrer sind fürs Unterrichten da. Das rückt aber in den Hintergrund, wenn die Assistenz fehlt und ihre Aufgaben übernommen werden müssen“, sagt Lehrergewerkschafter Danny Noack im Gespräch mit der „Krone“.
Lehrer übernehmen Aufgaben
Immer mehr Lehrer müssen Tätigkeiten übernehmen, die nicht in ihren Bereich fallen: „Kinder müssen gewickelt werden. Sie brauchen Unterstützung beim Naseputzen oder auf der Toilette. Wenn keine Assistentin da ist, übernimmt man das“, erzählt eine Grazer Volksschullehrerin.
Lehrpersonen dürfen keine Kinder wickeln, dafür ist die Schulassistenz da. Das ist gesetzlich geregelt. Oft geht das aber nicht mehr so.
Danny Noack, Lehrergewerkschafter
Bild: Danny Noack
Eltern, die ihren Job aufgeben müssen, damit sie ihren Kindern die Teilnahme am Unterricht ermöglichen können. Schulen, die den Schultag einzelner Kinder verkürzen und für diese keine Nachmittagsbetreuung anbieten, weil zu wenig Assistenzstunden verfügbar sind: „Wir haben aber eine Unterrichtspflicht. Und man darf ja nicht Kindern mit Bedarf die Nachmittagsbetreuung verweigern“, bedauert die Lehrerin.
Die Situation an vielen Schulen ist deshalb angespannt: „Wir Lehrer schnaufen, sind schockiert und beschweren uns intern. Und dann machen wir es immer irgendwie möglich, indem wir kompensieren und Aufgaben übernehmen, die nicht unsere sind“, gibt die Lehrerin zu bedenken.
Landesrat kennt die Situation der Lehrer nicht
Offizielle Beschwerden an die Bildungsdirektion sind nur über die Schulleitungen möglich. Selbst wenn diese die Anliegen an die zuständige Stelle weiterleitet, „weiß man nicht wirklich, ob das was bringt“, sagt Noack.
„Ersuchen um mehr Ressourcen“ – wie die Kontaktaufnahmen der Schulen vom Büro des zuständigen Bildungslandesrates Stefan Hermann (FPÖ) genannt werden – gab es offiziell nur vier. Generell sei die Problematik der Lehrer dem Büro nicht bekannt, Gespräche zu Entlastungen deshalb nicht geplant. „Das finde ich spannend. Die Beschwerden, die ich allein in den letzten zwei Wochen bekommen habe, würden das deutlich sprengen“, schüttelt Noack den Kopf.
Was sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner? „Eine klare Abgrenzung der Aufgaben zwischen Lehrpersonen und Schulassistenz ist wesentlich. Entscheidend ist für uns, gemeinsam an tragfähigen Lösungen für die Kinder zu arbeiten.“ Ein erster derartiger Schritt kann laut Lehrern wieder die individuelle Beurteilung einzelner Situationen sein: „Man sollte wieder die Experten fragen, was Kinder im Schulalltag benötigen.“
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