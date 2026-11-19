„Ersuchen um mehr Ressourcen“ – wie die Kontaktaufnahmen der Schulen vom Büro des zuständigen Bildungslandesrates Stefan Hermann (FPÖ) genannt werden – gab es offiziell nur vier. Generell sei die Problematik der Lehrer dem Büro nicht bekannt, Gespräche zu Entlastungen deshalb nicht geplant. „Das finde ich spannend. Die Beschwerden, die ich allein in den letzten zwei Wochen bekommen habe, würden das deutlich sprengen“, schüttelt Noack den Kopf.